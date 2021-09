Malmoe-Juventus, Allegri alza la voce in conferenza: “bisogna darsi una svegliata. La lite con Spalletti? Si bisticcia tra toscani”

SportFair

Tra i due sono volate parole grosse, colpa dell’agonismo e dell’adrenalina accumulatasi durante Napoli-Juventus, che ha spinto Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti a beccarsi subito dopo il fischio finale. Un alterco subito rientrato tra i due sanguigni allenatori toscani, che non se le sono mandate a dire nella pancia del Maradona prima di riappacificarsi con una stretta di mano. Un episodio spiegato oggi in conferenza stampa dal manager della Juventus, soffermatosi sulla questione per mettere la parola fine: “ogni tanto bisticciamo da toscani, ma non è successo assolutamente niente“.

Gli errori di Szczesny

Archiviata la lite con Spalletti, Allegri ha parlato della sfida di Champions con il Malmoe, già importantissima ai fini del passaggio del turno: “i giovani non sono più giovani, tra un po’ smettono. Devono darsi una sveglia sotto l’aspetto mentale. Il lavoro che stiamo facendo è fatto bene, poi nel calcio non puoi immaginare che Szczesny, portiere di livello europeo la cui qualità maggiore è l’affidabilità, faccia tre-quattro errori in tre partite. I giocatori non mi stanno deludendo. Dobbiamo avere però senso di responsabilità, dobbiamo migliorare in tante cose, nelle malizie. Sarà importante giocare una partita tecnica. Il Malmoe ha buoni giocatori come Christiansen, il centrocampista. Sono una squadra fisica, abituata alla Champions e anche i due esterni hanno corsa e tecnica“.