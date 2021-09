Djokovic-Berrettini, match per nottambuli agli US Open: tifosi italiani costretti alla levataccia

SportFair

Il momento è arrivato, Djokovic-Berrettini è il piatto forte della decima giornata degli US Open, giunti ormai alla fase cruciale del torneo. Terza sfida tra il numero uno del mondo e il miglior giocatore italiano, che si contenderanno un posto in semifinale in quello che è l’ultimo Slam della stagione tennistica internazionale. A distanza di quasi due mesi dall’ultimo confronto in finale a Wimbledon, Djokovic e Berrettini tornano a sfidarsi con le stesse ambizioni ma con condizioni fisiche e mentali differenti. Se il serbo è sempre l’uomo da battere, l’italiano ha alzato il proprio livello e stavolta punta sul cemento a centrare quell’impresa che gli permetterebbe di sognare il primo successo in uno Slam.

L’orario di Djokovic-Berrettini

Se la città di New York vivrà la sfida Djokovic-Berrettini in prima serata alle 20.30, lo stesso non si può dire per i tifosi italiani attesi da una vera e propria levataccia per fare il tifo per il numero uno azzurro. Nel nostro Paese infatti la sfida è in programma alle 02.30 del mattino di giovedì 9 settembre, dunque un orario piuttosto proibitivo che ridurrà drasticamente i telespettatori italiani. Per coloro che riusciranno a svegliarsi dopo aver puntato la sveglia, dovranno sintonizzarsi su Eurosport 1 per vedere Djokovic-Berrettini, oppure seguire il match in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi), ove Eurosport è disponibile.

Giovedì 9 settembre:

ARTHUR ASHE STADIUM – Sessione serale

Ore 1:00 Karolina Pliskova (CZE) (4)-Maria Sakkari (GRE) (17)

A seguire Matteo Berrettini (ITA) (6)-Novak Djokovic (SRB) (1)