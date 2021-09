Finalmente si torna a Monza, week-end inedito con la Sprint Race: orari e dirette tv del GP d’Italia

SportFair

Archiviato il GP d’Olanda con la vittoria di Max Verstappen, la Formula 1 prosegue il suo trittico post-estivo con l’attesissimo appuntamento di Monza. Come avvenuto a Silverstone, anche in Italia il week-end verrà stravolto dalla presenza della Sprint Race che renderà ancora più elettrizzante questo fine settimana all’insegna della velocità. Il venerdì dunque spazio ad una sessione di prove libere e poi alle Qualifiche in vista della Gara Sprint del sabato, preceduta da un’altra sessione di libere della durata di 1 ora. Il vincitore del mini GP incamererà 3 punti e conquisterà la pole, partendo davanti a tutti la domenica.

Cos’è la Sprint Race?

Il nuovo format della ‘Sprint Race’, che verrà comunque denominata ‘Sprint Qualifying‘, consiste in una vera e propria gara di 100 chilometri, gli stessi più o meno che le macchine coprono durante le libere, che non solo definisce lo schieramento di partenza del Gran Premio, ma assegna anche un punteggio. Inizialmente la decisione sembrava essere quella di assegnare la metà dei punti attribuiti dalla gara, ma i vertici della F1 hanno deciso di dare 3 punti al vincitore, 2 al secondo classificato e 1 al terzo. I team inoltre incasseranno soldi supplementari, aumentando i propri ricavi. Cambia dunque anche il programma del venerdì, con una sessione di libere al mattino e le qualifiche (con lo stesso formato attuale) per stabilire lo schieramento di partenza della ‘Sprint Race’ del sabato.

Gli orari del GP di Monza

Venerdì 10 settembre

Ore 14:30-15:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 18:00-19:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 11 settembre

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 16:30 – Sprint Qualifying in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 12 settembre

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD