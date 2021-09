La ruota di Verstappen a pochi centimetri dal casco di Hamilton: il nuovo inedito VIDEO dell’incidente tra Max e Lewis

SportFair

La Formula 1 ha deciso di diffondere nuova immagini riguardo l’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che certificano ulteriormente la gravità di un crash che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche se non ci fosse stato l’halo. Sui social della F1 è apparso un video in cui il contatto tra le monoposto dei due rivali per il titolo viene ripreso dalle videocamere a 360°, montate sui musetti della Mercedes e della Red Bull. Specialmente quella posta sulla W12 del campione del mondo ha registrato il momento in cui la gomma posteriore destra della RB16B ha sfiorato il casco di Hamilton, piazzato proprio sotto l’halo. Immagini dure e crude che confermano l’importanza del dispositivo di sicurezza che, in questa occasione, ha letteralmente salvato la vita del pilota Mercedes.