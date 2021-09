Centesima vittoria per Hamilton e sorpasso su Verstappen: la nuova classifica piloti dopo il GP di Russia

SportFair

Centesima vittoria in carriera e primato nella classifica piloti ritrovato per Lewis Hamilton, che va via da Sochi con il sorriso stampato sul viso. Certo, il pilota britannico avrebbe potuto avere un vantaggio più ampio sull’olandese della Red Bull partito ultimo oggi nel GP di Russia, ma la leadership ritrovata regala una marcia in più al sette volte campione del mondo. Due soli i punti di differenza tra Hamilton e Verstappen in questo infuocato Mondiale 2021, che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena fino all’ultima curva dell’ultima gara in programma ad Abu Dhabi.

Ecco la nuova classifica piloti dopo il GP di Russia