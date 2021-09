Nasce NXT 2.0, la casa dell’intrattenimento targato WWE: Ciampa si laurea campione, Hartwell e Lumis si sposano

SportFair

Un nuovo set, un nuovo campione, un nuovo show con tantissimi talenti. Stanotte è nato NXT 2.0, uno show iniziato alla grande e finito ancora meglio, con la vittoria di Tommaso Ciampa in un Fatal 4-way per l’NXT Championship lasciato vacante dall’infortunato Samoa Joe. Ciampa ha battuto Pete Dunne, Von Wagner and LA Knight riportandosi a casa quel titolo che aveva già detenuto per 238 giorni tra il 2018 e il 2019.

C’è spazio anche per un indimenticabile matrimonio, quello fra Indi Hartwell e Dexter Lumis, che in una meravigliosa cerimonia diventano moglie e marito. Grande spettacolo anche negli altri match, con i successi, tra gli altri, di Imperium e B-Fab che hanno infiammato il pubblico.

È soltanto l’inizio della nuova era di NXT, con nuovi colori, un nuovo set, grandissimi campioni e altri grandi atleti che debutteranno nei prossimi mesi. È NXT 2.0, la casa dell’intrattenimento targato WWE.