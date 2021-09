Prova ad aggiustare una tenda e precipita giù dal quarto piano: morta la moglie di Attilio Perotti

SportFair

Triste lutto per Attilio Perotti, ex allenatore di Livorno ed Hellas Verona, che ha perso la moglie per un terribile incidente domestico. Angela Maria Gattavara, 73 anni, è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione al quarto piano mentre tentava di aggiustare una tenda malfunzionante. L’episodio è avvenuto giovedì 23 settembre, nel corso della mattinata, quando la signora è salita su una scala per sistemare una delle tende che le dava problemi. Improvvisamente, la moglie di Attilio Perotti ha perso l’equilibrio ed è finita di sotto, atterrando nel giardino interno del palazzo. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo ad Angela Maria Gattavara, morta sul colpo dopo l’impressionante volo di oltre 15 metri. Il Verona, uno dei club allenati in carriera, ha espresso il proprio cordoglio sui social con una nota: “Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria“.