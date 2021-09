Folli di McGregor sul red carpet di Brooklyn: ‘The Notorious’ scaglia un coktail addosso al compagno di Megan Fox [VIDEO]

SportFair

Ennesima follia di Conor McGregor, riuscito a far parlare di sé in occasione degli Mtv Music Awards di Brooklyn per un comportamento tutt’altro che edificante. ‘The Notorious‘ infatti ha pensato bene di scagliare un coktail addosso al rapper Machine Gun Kelly, compagno di Megan Fox, durante il suo passaggio sul red carpet. Stando a quanto rivelato da Tmz, McGregor si sarebbe infuriato per via del rifiuto del cantante di scattare una foto insieme al fighter irlandese, un ‘no’ seguito probabilmente da commenti poco carini. Per questo motivo, ‘The Notorious‘ ha reagito lanciando addosso al rapper il drink che portava in mano, senza però colpirlo considerando la distanza dal bersaglio. A fine serata, McGregor ha chiuso la questione a suo modo: “non è successo niente, manco lo conosco. Io combatto solo con altri veri fighter, non con dei piccoli Vanilla Ice. Di lui so soltanto che sta con Megan Fox“.