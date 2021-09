Clima disteso in casa Manchester City: Mahrez e Gabriel Jesus preparano la Champions con un… match di wrestling [VIDEO]

SportFair

Relax e clima piuttosto disteso in casa Manchester City in vista dell’esordio stagionale in Champions League, che vedrà la squadra di Guardiola impegnata in casa contro il Lipsia. Per smorzare la tensione pre-partita, Riyad Mahrez e Gabriel Jesus hanno dato vita in allenamento ad un simpatico e divertente match di wrestling, andato in scena sotto gli occhi di alcuni compagni. Nessun colpo proibito tra i due ma tante risate, con Mahrez riuscito a schienare il brasiliano e a prendersi una meritata vittoria. Ecco il video: