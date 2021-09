L’Italia sogna il tris nei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Tokyo: Caironi, Sabatini e Contraffatto in finale con i tre migliori crono

SportFair

Niente medaglie al momento per l’Italia nella penultima giornata delle Paralimpiadi di Tokyo, ma dall’atletica nelle prossime ore potrebbe arrivare una gradita sorpresa per i colori azzurri. Le batterie femminili dei 100 metri piani classe T63 hanno infatti acceso i riflettori su Martina Caironi, Ambra Sabatini e Monica Contrafatto: qualificate per la finale delle 14.26 di oggi con i primi tre tempi assoluti.

Record del mondo

Un risultato pazzesco a cui si aggiunge il record del mondo fatto segnare prima da Ambra Sabatini nella prima batteria in 14″39 e, poi, da Martina Caironi che si impone nella seconda heat in 14″37. Le tre azzurre si qualificano così in finale con i tre migliori crono, andando a sfidare queste avversarie: Elena Kratter (15″02), Sofia Gonzalez (16″17), Karisma Evi Tiarani (14″83, di classe T42, accorpata alla T63), Noelle Lambert (16″20)e Tomomi Tozawa (16″26).