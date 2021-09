Scatta dalla griglia di partenza e premia i piloti dopo la Sprint Qualifying: è Marcell Jacobs show a Monza [FOTO]

SportFair

Marcell Jacobs protagonista nel sabato di Monza, l’uomo più veloce del mondo non poteva non presenziare al week-end del GP d’Italia, in programma sul circuito più rapido del pianeta. Il campione olimpico dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo ha prima dato il via alla Sprint Qualifying imitando la partenza dai blocchi dell’atletica, dopodiché ha premiato i primi tre classificati alla fine della competizione. Un ruolo da protagonista dunque per Jacobs, capace di regalare show e spettacolo anche sul circuito di Monza dopo averlo fatto sulla pista di Tokyo.