Paura durante un torneo di golf, malore per Tom Felton: il ‘Draco Malfoy’ di Harry Potter ricoverato in ospedale

Attimi di paura durante una partita di golf nel Wisconsin, nel corso della quale Tom Felton ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. L’attore 34enne, che ha interpretato Draco Malfoy nell’intera saga di Harry Potter, stava giocando il Celebrity Match della Ryder Cup al fianco del campione di hockey su ghiaccio Teemu Selanne quando si è sentito male, spingendo gli organizzatori a portarlo al pronto soccorso più vicino. Non sono stati forniti aggiornamenti circa le sue condizioni, le quali al momento vengono tenute riservate. Noto al pubblico per aver partecipato a tutti i film della saga di Harry Potter nel ruolo di Draco Malfoy, Tom Felton ha poi interpretato anche Julian Albert nella serie ‘The Flash’ e Logan Maine in ‘Origin’.