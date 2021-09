Clima infuocato in casa PSG, duro scontro tra Mbappé e Neymar: il brasiliano insultato in diretta tv [VIDEO]

SportFair

Tempi duri in casa Paris Saint-Germain, ma non per quanto riguarda i risultati sul campo, dal momento che il club parigino ha vinto tutte le partite giocate in Ligue 1 e pareggiato all’esordio in Champions League. I grattacapi per Pochettino arrivano dal rapporto tra le sue star, in particolare tra Kylian Mbappé e Neymar Jr, tra cui le cose non starebbero andando proprio per il verso giusto. A confermarlo è la lite scoppiata sabato durante il match vinto dal PSG contro il Montpellier, quando il francese è stato beccato dalle telecamere di Canal+ ad inveire contro il brasiliano subito dopo la sostituzione.

Il labiale

Chiaro il labiale tradotto da Le Parisien: “quel clochard non mi passa la palla“. Una situazione confermata dalle statistiche, visto che domenica scorsa Mbappé ha toccato solo 38 palloni in tutta la partita: cosa mai successa negli ultimi 18 mesi. Un ostacolo in più dunque nella trattativa tra il francese e il PSG per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, una divisione difficile da superare che potrebbe convincere davvero Mbappé a lasciare la Francia per trasferirsi da svincolato al Real Madrid.