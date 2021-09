Le piste di motocross più entusiasmanti del mondo: adrenalina e spettacolo tra sabbia, fango e… neve

SportFair

Spettacolo, adrenalina e competizione. Sono queste le tre componenti che in una gara di motocross non devono mai mancare, per far sì che l’evento si trasformi in qualcosa di unico e indimenticabile. Un ruolo importante in tal senso lo rivestono soprattutto le piste su cui le competizioni si svolgono, tracciati iconici e difficilissimi che richiedono abilità superiori alla media per poter essere domati. Affinché una pista possa essere considerata famosa e apprezzata, deve obbligatoriamente possedere determinate caratteristiche che piacciano sia al pilota che agli spettatori. Innanzitutto deve essere sicura, poi deve garantire il giusto tasso di spettacolarizzazione che in questo sport è fattore imprescindibile. Se una pista non è capace di regalare emozioni a piloti e spettatori, allora non può essere giudicata una buona pista in cui disputare le gare di motocross: per questo motivo la selezione è davvero tremenda. Tra i tracciati più iconici del mondo ci sono soprattutto quelli americani di di Perris e di Milestone, caratterizzati da più percorsi in base al livello dei piloti. Degne di note anche quelle di Assen e Cape Town in cui si disputano le gare di MXGP, massima competizione di motocross a livello internazionale. Ce n’è dunque di tutti i gusti e per tutti i livelli, basta solo saper scegliere e lanciarsi all’avventura, assaporando quelle sensazioni che solo certe piste di motocross sanno regalare…