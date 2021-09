A Monza c’è anche Khaby Lame! Dal video per la Ferrari al siparietto con Usain Bolt

SportFair

Una domenica di fuoco a Monza, dove è in corso il Gp d’Italia di Formula 1. Una domenica con tantissimi protagonisti in pista nel paddock italiano: non solo i piloti che sfrecciano sul circuito a caccia di un buon risultato, ma anche tanti personaggi famosi, pronti a vivere emozioni intense.

Tra coloro che ha riscosso tantissimo successo a Monza c’è Khaby Lame, richiestissimo da tanti: il famosissimo tiktoker, che in poco tempo è diventato conosciuto in tutto il mondo, diventando l’italiano più seguito sui social network, ha attirato l’attenzione della Ferrari, che gli ha chiesto uno dei suoi video esilaranti, ma anche da un grande campione del calibro di Usain Bolt.

Il velocista giamaciano ha infatti voluto girare un video con Khaby Lame, imitando la mossa che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Tra i vip sul circuito di Monza, spicca anche Vin Diesel.