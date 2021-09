Jacobs si prepara per il Festival del Cinema di Venezia, la compagna Nicole lo prende in giro: “biondo o blu? Fan***o” [VIDEO]

SportFair

Tornato dalla sua vacanza in Messico con la compagna Nicole, Marcell Jacobs è pronto per un’altra carica di emozioni. Il velocista azzurro, campione olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, sarà infatti al Festival del Cinema di Venezia, per poi spostarsi a Monza per assistere al Gp d’Italia di F1.

Preparativi in corso dunque per la coppia Marcell-Nicole, per fare la loro splendida apparizione sul Red Carpet. Prima di partire Jacobs ha fatto una sosta dal barbiere, dove è stato immortalato dalla compagna, che lo ha pubblicamente preso in giro.

Nelle storie Instagram di Nicole Daza, infatti, spiccano due simpatici video nei quali lei prima chiede ai fan il colore col quale Jacobs si tingerà i capelli, se biondo o blu, per poi ricordarsi che il suo compagno di capelli ne ha ben pochi: “ah dimenticavo che sei pelato”.

La risposta del velocista azzurro, divertito, è stata “fanc**o”.