Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv del match di San Siro

La quinta giornata di Serie A è alle spalle, ma la sesta è pronta a cominciare già domani con i primi anticipi che vedranno in campo le squadre impegnate poi in Champions League la prossima settimana. Due di queste, ossia Inter e Atalanta, si incontreranno a San Siro alle ore 18 in un match che promette spettacolo e colpi di scena. Divise da tre punti in classifica e reduci dalle vittorie ottenute contro Fiorentina e Sassuolo, le due formazioni di Inzaghi e Gasperini hanno entrambe l’obiettivo di portare a casa l’intero bottino per dar seguito agli ottimi risultati di questo avvio di stagione.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko;

ATALANTA(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Zapata, Malinovskyi;

Inter-Atalanta, data e canale tv:

Il match della 6ª giornata di Serie A fra Inter e Atalanta sarà trasmesso sabato 25 settembre alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).