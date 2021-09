Infortuni Dybala e Morata: il comunicato ufficiale della Juventus e i tempi di recupero

SportFair

Piccolo sospiro di sollievo per la Juventus e per Massimiliano Allegri riguardo le condizioni di Paulo Dybala, sottopostosi questa mattina agli esami strumentali per il problema muscolare accusato ieri durante il match contro la Sampdoria. L’argentino non ha riportato lesioni ma solo una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Un guaio che lo obbligherà a saltare le sfide contro Chelsea e Torino, ma che gli permetterà comunque di essere pronto per il 17 ottobre contro la Roma, dopo la sosta per le nazionali. Più grave invece l’infortunio di Morata, il cui problema è di entità maggiore e potrebbe costringerlo ad uno stop più lungo.

La nota della Juventus

Riguardo gli infortuni di Morata e Dybala, il club bianconero ha diffuso questo comunicato: “gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:

– Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

– Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali“.