Non solo Hamilton, Verstappen protagonista di un altro curioso incidente a Monza: investito e ucciso… uno scoiattolo [VIDEO]

Un Gran Premio d’Italia difficile da dimenticare per Max Verstappen, protagonista di uno spettacolare incidente con Lewis Hamilton che ha costretto entrambi al ritiro, causando all’olandese anche una penalità in vista del GP di Russia. Un episodio piuttosto singolare ma non l’unico del pomeriggio del driver della Red Bull, suo malgrado autore di un piccolo incidente costato caro ad un povero scoiattolo. Verstappen si è visto tagliare la strada dall’animale poco prima della Variante Ascari, non potendo far nulla per evitarlo: nell’impatto si è rovinato anche il fondo della Red Bull per via del forte impatto con lo scoiattolo che sfortunatamente non è sopravvissuto.