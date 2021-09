Clamoroso colpo di scena al Gp d’Italia: la Red Bull di Verstappen finisce sopra la Mercedes di Hamilton, Lewis salvato dall’halo [VIDEO]

SportFair

Clamoroso colpo di scena al Gp d’Italia: la gara di Monza regala sempre emozioni uniche e pazzesche. Già la partenza ha promesso bene, con due contatti che hanno fatto tanto discutere, ma è quanto accaduto al 26° giro che ha lasciato tutti a bocca aperta!

Dopo il pit stop di Hamilton, più lento del previsto, il ritorno in pista del campione del mondo di F1 ha dato vita ad un episodio clamoroso! Il britannico della Mercedes è entrato in pista davanti a Verstappen, protagonista pochi minuti prima di un pit stop troppo lungo, e in curva tra i due è finita… malissimo. Dopo un ruota a ruota di fuoco, la Red Bull di Vestappen è finita sul cordolo, salendo sopra la Mercedes di Hamilton, salvato dall’halo.

Entrambi i piloti dicono dunque definitivamente addio alla gara.