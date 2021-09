Prova l’auto nuova in una concessionaria e finisce giù dal primo piano: folle incidente in India [VIDEO]

SportFair

Una scena davvero insolita e piuttosto pericolosa quella a cui hanno assistito i clienti di una concessionaria sita a Hyderabad, in India, dove un uomo è letteralmente volato giù dal primo piano dell’esercizio commerciale al volante dell’auto che avrebbe voluto acquistare. Seduto all’interno di una Tata Tiago intento ad ascoltarne le caratteristiche, il cliente ha selezionato inavvertitamente il comando Drive sul cambio automatico, premendo successivamente l’acceleratore. La macchina ha subito preso velocità e, dopo aver attraversato una porta e una rampa, è finita sul marciapiede sottostante. Feriti il guidatore e un pedone che passava da lì, ma per fortuna in maniera non grave considerando la dinamica dell’incidente. Ecco il video: