Impennata e saluto da brividi al popolo giallo: che spettacolo con Valentino Rossi a Misano [VIDEO]

E’ andato in scena questo pomeriggio il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Pecco Bagnaia ha conquistato una fantastica vittoria a Misano, dove finalmente è tornato il pubblico in tribuna.

Un’ondata di tifosi… gialli, arrivati a Misano per omaggiare Valentino Rossi, al suo ultimo anno in MotoGP. Al termine del Gp di San Marino, nonostante il pessimo risultato in gara del Dottore, il 9 volte campione del mondo ha salutato i suoi tifosi prima con un’impennata e poi con un “sotto la curva” da brividi.

Valentino Rossi è sceso dalla sua Yamaha per salutare da vicino i suoi tifosi alla sua penultima gara a Misano in carriera.