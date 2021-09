Tunnel e tiro a giro, Messi incanta il Monumental: tripletta in Argentina-Bolivia e record di Pelé frantumato [VIDEO]

SportFair

Lionel Messi non smette di incantare e di frantumare record, confermando ogni volta di più la sua superiorità tecnica. Nella notte italiana, la Pulce disintegra la Bolivia con una tripletta e sale a quota 79 centri, superando Pelé nella speciale classifica dei bomber sudamericani più prolifici in nazionale. Una serata indimenticabile per l’argentino, che prima festeggia la Copa America davanti ai propri tifosi e poi fa il fenomeno in campo grazie alle sue straordinarie doti. Tre gol, uno più bello dell’altro, che avvicinano la Seleccion al Mondiale di Qatar 2022…