Tenerezza e commozione al Grande Fratello Vip: splendido gesto di Alex Belli nei confronti di Manuel Bortuzzo [VIDEO]

Una splendida amicizia sembra nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ovvero quella tra Alex Belli e Manuel Bortuzzo che hanno immediatamente legato fin dalla prima serata del reality show di Canale 5. L’attore italiano ha subito iniziato a prendersi cura del nuotatore italiano come un fratello maggiore, facendo di tutto per coinvolgerlo sempre di più nelle dinamiche di gruppo. Nella serata di ieri, per far sì che Manuel Bortuzzo ballasse insieme a tutti gli altri coinquilini, Alex Belli lo ha letteralmente caricato sulle proprie spalle per godersi la musica in compagnia: un gesto che ha commosso il web, diventando immediatamente virale sui social…