Galatasaray-Lazio, colossale papera di Strakosha: errore clamoroso e biancocelesti in svantaggio [VIDEO]

Galatasaray-Lazio si sblocca poco dopo l’ora di gioco per colpa di una colossale papera di Thomas Strakosha, colpevole di regalare letteralmente il vantaggio alla formazione turca. Il portiere albanese tenta di stoppare una palla insidiosa, spingendola senza pressione nella propria porta per l’1-0 del Galatasaray. Un errore davvero clamoroso quello dell’estremo difensore biancoceleste, che obbliga i propri compagni adesso a inseguire e a riversarsi in attacco per evitare una dolorosa sconfitta all’esordio in Europa League.