Roma-Sassuolo, El Shaarawy segna e Mourinho esplode: corsa forsennata sotto la curva per lo Special One [VIDEO]

José Mourinho festeggia la panchina numero 1000 della sua carriera con una vittoria da batticuore, arrivata al primo minuto di recupero grazie al gol di El Shaarawy, bravo a risolvere un complicato Roma-Sassuolo. La rete dell’italo-egiziano fa esplodere letteralmente lo Special One, che inizia una corsa forsennata sotto la Curva Sud per festeggiare insieme ai propri giocatori il gol del 2-1. Euforia e gioia pura per Mourinho, rimasto in vetta alla classifica a punteggio pieno: un regalo perfetto per la millesima panchina della sua carriera.