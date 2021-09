“Escape The Undertaker”: su Netflix un nuovo film horror interattivo della WWE

SportFair

Come si fa a superare l’ostacolo The Undertaker? Sembra impossibile, ma ci proveranno Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston, i tre membri del New Day. Tutto questo nel nuovo film horror interattivo della WWE che verrà distribuito su Netlfix dal 5 ottobre.

“Escape The Undertaker” è interpretato dal leggendario Mark Calaway, l’uomo che si cela sotto il costume di The Undertaker. Il film vede il trio del New Day visitare la villa di The Deadman, che si rivela essere “una casa infestata, piena fino all’orlo di sfide soprannaturali”. Un altro contenuto interattivo per Netflix e un ulteriore progetto per la WWE.

Altri progetti di fantasia legati alla WWE sono approdati su Netflix negli ultimi anni, tra cui una sitcom chiamata The Big Show Show e The Main Event, un film in cui un bambino diventa una Superstar dopo aver trovato una maschera magica.

The Undertaker è una delle leggende più famose e importanti della storia della WWE. Pluricampione del mondo, è stato imbattuto a WrestleMania per decine di anni, prima di perdere contro Brock Lesnar allo Showcase of The Immortals nel 2014. The Phenom rimane uno dei personaggi maggiormente amati dal WWE Universe.