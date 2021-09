Napoli-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere il big match del Maradona: data, ora e canale tv

SportFair

Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A ricomincia con un’entusiasmante terza giornata che, tra gli anticipi del sabato, propone uno spettacolare Napoli-Juventus. Divise da cinque punti in classifica dopo 180 minuti, le due squadre puntano entrambe al bersaglio grosso con obiettivi diversi: mantenere la vetta della classifica gli azzurri, ridurre il gap accumulato invece i bianconeri. Tante le assenze soprattutto nella squadra di Allegri, il quale però ha sottolineato che avrà a disposizione la squadra migliore per battere il Napoli.

La probabile formazione di Spalletti

Sorride Luciano Spalletti in vista del big match contro la Juventus, l’allenatore toscano infatti ritrova Victor Osimhen grazie alla riduzione della squalifica decisa dalla Corte Sportiva d’Appello. Niente da fare invece per l’infortunato Lobotka, al contrario stringerà i denti Zielinski che potrebbe sedersi in panchina inizialmente. Spazio al nuovo arrivato Anguissa a centrocampo, mentre Elmas dovrebbe agire sulla trequarti. Dubbio Politano-Lozano in attacco, sarà uno dei due a formare il tridente con Insigne ed Elmas alle spalle di Osimhen.

La probabile formazione di Allegri

Tante assenze per Massimiliano Allegri in vista della gara con il Napoli, fuori infatti Chiesa per infortunio e tutti i sudamericani per essere rientrati tardi dalle nazionali. In attacco giocheranno Morata e Kulusevski, mentre De Sciglio e Pellegrini agiranno sulle fasce nel 3-5-2 bianconero. McKennie sicuro titolare a centrocampo con Locatelli e Rabiot.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen;

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, De Ligt, Chiellini; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, McKennie, Pellegrini; Kulusevski, Morata;

Napoli-Juventus, data e canale tv:

Il match della 3ª giornata di Serie A fra Napoli e Juventus sarà trasmesso sabato 11 settembre alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).