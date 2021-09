Fenomeno Cancelo in Azerbaijan-Portogallo: doppio tunnel mostruoso dell’esterno portoghese [VIDEO]

SportFair

Tecnica e velocità: due caratteristiche che non mancano affatto a Joao Cancelo. L’esterno del Portogallo e del Manchester City le ha dimostrate entrambe nel corso del match contro l’Azerbaijan, valido per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Numeri impressionanti e accelerazioni devastanti per l’esterno lusitano, che ha regalato anche un numero da circo sull’out di destra. Pressato da due avversari, Cancelo è riuscito a liberarsi con un doppio tunnel da urlo che ha lasciato a bocca aperta tifosi sulle tribune e telespettatori. Una magia quella del portoghese, da vedere e rivedere senza soluzione di continuità…