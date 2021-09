Gigio Donnarumma si è già stufato del PSG: all’orizzonte spunta la suggestione Juventus

SportFair

Gigio Donnarumma sembra essersi già stancato del Paris Saint-Germain, le continue panchine a cui Mauricio Pochettino lo sta destinando stanno creando parecchi malumori all’interno dello spogliatoio facendo sorgere i primi mal di pancia al portiere campione d’Europa. Keylor Navas non ha nessuna intenzione di dare strada al collega italiano, per questo motivo Donnarumma potrebbe già aver dato mandato a Mino Raiola di sondare la possibilità di trasferirsi altrove la prossima estate, ad un anno esatto dal suo arrivo al PSG.

Suggestione Juventus

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, pare che sulle tracce di Donnarumma sia rimasta la Juventus dopo gli approcci della scorsa estate. Le prestazioni di Szczesny in questo avvio di campionato non hanno convinto affatto, per questo motivo il club bianconero potrebbe tentare l’assalto al portiere campione d’Europa nel caso in cui decidesse di lasciare il PSG. Toccherà a Mino Raiola riuscire a trovare la quadratura del cerchio, non facile al momento considerando come Szczesny guadagna 7 milioni all’anno fino al 2024. La strada è in salita ma l’agente italo-olandese ha sempre dimostrato di saper trovare una soluzione: potrebbe farlo anche questa volta, regalando alla Juventus il portiere per i prossimi 10 anni.