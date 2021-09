Niente Indian Wells per Novak Djokovic, annunciato il forfait sui social: “spiace non giocare nel deserto”

SportFair

Novak Djokovic non prenderà parte al Masters 1000 di Indian Wells, preferendo riposarsi in vista degli ultimi impegni di questa stagione, in particolare le ATP Finals di Torino. Il numero uno del ranking ha annunciato il suo forfait con un messaggio su Instagram, in cui non ha però specificato i motivi del suo forfait: “mi spiace che non potrò vedere i fan e giocare nel deserto, il mio posto preferito. Spero di tornare l’anno prossimo“. Una scelta difficile ma inevitabile dunque per Novak Djokovic che, dopo aver visto svanire il sogno Grand Slam a causa della sconfitta contro Medvedev agli US Open, probabilmente tornerà in campo a Parigi Bercy a novembre, prima del gran finale alle Atp Finals di Torino. Un’altra brutta botta per i tifosi californiani, che oltre a Djokovic non potranno contare nemmeno sulla presenza di Roger Federer e Rafa Nadal, entrambi infortunati e decisi a tornare in campo solo nel 2022.