Le stelle della NFL giocheranno ancora su DAZN: tutto pronto per l’inizio della 102ª stagione

Anche la NFL si prepara ad una nuova ed eccitante stagione. Il kick off scatterà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, a partire dalle 2:20, con l’opening night tra Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys (commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta) che inaugurerà la 102ª stagione del grande football americano, protagonista su DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) per il quarto anno consecutivo. La piattaforma di streaming trasmetterà, per ogni settimana di regular season, un minimo di cinque partite in diretta: il Thursday Night Football, due sfide alla domenica in prime time per l’Europa, il Sunday Night Football, il Monday Night Football e altri eventi speciali nel corso della stagione. Per la post season la copertura di DAZN sarà completa, con tutte le partite dei Playoff, compreso il Super Bowl LVI, in programma domenica 13 febbraio 2022 al SoFi Stadium di Inglewood, in California.

Il programma del primo turno

Dopo l’opening night, il primo turno di regular season su DAZN prosegue domenica 12 settembre con due match in prima serata per l’Italia: Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills (ore 19.00 – commento di Matteo Gandini e Matteo Pella ) e Cleveland Browns @ Kansas City Chiefs (ore 22.25 – commento di Federico Pasquini e Roberto Gotta). A seguire, nella notte (ore 2:20), spazio al primo Sunday Night Football, con il debutto dei Los Angeles Rams che ospiteranno i Chicago Bears. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14, invece, il tradizionale Monday Night Football della prima settimana di regular season che vedrà protagonisti Baltimore Ravens @ Las Vegas Raiders (ore 2:20). Anche per questa stagione DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) regalerà emozioni a tutti gli appassionati che potranno inoltre godersi NFL Network, il canale tematico che offre ai tifosi un accesso senza precedenti a tutti gli eventi della stagione NFL, e NFL RedZone, dove è possibile vedere ogni touchdown di tutti i match della domenica durante la regular season.