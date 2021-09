Da viagra al fiocco rosa, “l’evoluzione naturale” del casco di Valentino Rossi [FOTO]

SportFair

E’ andato in scena oggi il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Una grande festa italiana a Misano con Pecco Bagnaia che ha conquistato una seconda vittoria consecutiva davvero speciale dopo quella di Aragon.

Una grande festa anche per Valentino Rossi, che ha salutato la sua ondata gialla, nella sua penultima volta in gara a Misano in carriera. Il 9 volte campione del mondo, che a fine stagione si ritirerà dalla MotoGP per iniziare una nuova avventura a quattro ruote, ha voluto omaggiare la figlia in arrivo con il suo casco speciale per il weekend di Misano.

In tantissimi, sfogliando i vecchi caschi del Dottore hanno notato un dettaglio davvero curioso: lo scorso anno Valentino Rossi aveva scherzato sfoggiando il viagra sul suo casco per la ‘doppia di Misano’, mentre adesso è pronto a diventare padre.

“Questa è l’evoluzione dei caschi degli ultimi anni. L’anno scorso avevo il viagra e quest’anno una bambina“, ha scherzato Rossi in un’inervista rispondendo divertito “sì” a chi affermava che, dunque, “il viagra ha funzionato“.

Valentino ha voluto condividere anche sui social questa che lui chiama “evoluzione naturale“, con una comparazione dei due caschi.