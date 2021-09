Steward colpita e affondata, che pallonata di Cristiano Ronaldo durante il riscaldamento: la reazione di CR7 [VIDEO]

La prima sfida di Champions League non sorride al Manchester United. I Reds di Cristiano Ronaldo hanno incassato un’amara sconfitta contro lo Young Boys, ma CR7 è riuscito comunque ad essere protagonista.

E’ stato proprio il calciatore portoghese a sbloccare il match, segnando la rete del vantaggio dello United al 13′. Cristiano Ronaldo si era reso protagonista della serata già nel pre-partita.

Durante il riscaldamento, infatti, il portoghese ha colpito una steward con un tiro finito fuori campo. Scosso dal colpo incassato, la donna della sicurezza è finita in terra ed è stata prontamente soccorsa. Anche Cristiano Ronaldo si è avvicinato alla donna, per sincerarsi delle sue condizioni.

Cristiano Ronaldo hit steward with his shot in training before the clash.

He then jumped the barrier to check if he’s alright while he received medical help 🤗

🎥 @DAZN_DEpic.twitter.com/stOrQ5ADP8

— VBET News (@VBETnews) September 14, 2021