Caso diplomatico prima di Brasile-Argentina: la polizia irrompe nell’hotel della Seleccion per espellere dal Paese 4 calciatori

SportFair

Un vero e proprio caso diplomatico è scoppiato a poche ore da Brasile-Argentina, match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. La polizia ha fatto irruzione nell’hotel della Seleccion con il chiaro obiettivo di isolare quattro calciatori argentini ed espellerli dal Paese, non avendo rispettato la quarantena obbligatoria per chi arriva dall’Inghilterra. Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía se la sono cavata grazie all’intervento della Conmebol, la Federcalcio sudamericana, che ha fatto valere l’accordo firmato tra le 10 nazioni che si disputano la qualificazione mondiale, secondo cui i giocatori delle varie nazionali hanno la possibilità di circolare liberamente. Un intervento tempestivo che ha impedito l’espulsione dei calciatori, permettendo così al ct Scaloni di averli a disposizione per il match in programma allo stadio del Corinthians tra Brasile e Argentina.