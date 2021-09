Sbaglia la curva e si schianta contro le transenne: che rischio per Finlay Pickering ai Mondiali di ciclismo [VIDEO]

Pericoloso incidente per Finlay Pickering durante la crono junior dei Mondiali di ciclismo, in corso di svolgimento nelle Fiandre. Il corridore inglese ha infatti sbagliato una curva ed è finito dritto contro le transenne, rimanendo incastrato per qualche secondo. Un inconveniente che gli ha precluso la possibilità di lottare per il titolo iridato, andato a sorpresa al danese Gustav Wang. Lo scandinavo ha chiuso con il tempo di 25:37.42 alla media di 52.232 km/h lungo i 22,3 chilometri completamente pianeggianti da Knokke-Heist a Bruges, precedendo il britannico Joshua Tarling e il belga Alec Segaert.

CRASH!

The important thing, rider and bike are fine.

But many seconds have fallen out of his bag 😭

Finaly Pickering finishes into 6th place so far#Flanders2021 pic.twitter.com/E9JnNsj9P8

— UCI (@UCI_cycling) September 21, 2021