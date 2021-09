Show in campo e rissa fuori: Balotelli sfotte l’allenatore del Besiktas e scatta la caccia all’uomo [VIDEO]

SportFair

Mario Balotelli non smette di far parlare di sé, anche in Turchia. L’attaccante italiano infatti ha dato vita ad una furiosa rissa subito dopo la fine del match tra Besiktas e Adana Demirspor, compiendo un gesto plateale nei confronti dell’allenatore avversario subito dopo il gol del momentaneo 3-2, segnato da Super Mario con un bolide dai 25 metri. Ricordandosi della frase “è un ragazzo senza cervello” pronunciata da Sergen Yalcin nel 2013, Balotelli si è avvicinato alla panchina del Besiktas e ha indicato il tecnico turco, portandosi le dita alla testa. Un gesto che ha scatenato i tifosi di casa, zittiti poi nel finale dall’assist di Super Mario per il definitivo 3-3 di Assombalonga arrivato al 97°. Una rete che ha innalzato il nervosismo alle stelle, facendo scattare una caccia all’uomo subito dopo il triplice fischio dell’arbitro che per poco non ha coinvolto uno ‘strafottente’ Balotelli.

