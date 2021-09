US Open spettacolari! Sarà una finale ‘baby’ a New York: Raducanu e Fernandez si sfidano per un sogno

SportFair

Era dal 1999 che non si vedeva una finale giovane come quella che si disputerà domani al Flushing Meadows di New York. Gli US Open stanno regalando emozioni davvero intense e speciali, con le giovani tenniste che si sono fatte spazio fino ad arrivare in finale.

Nella notte sono andate in scena le semifinali del torno femminile, che hanno visto Raducanu e Fernandez, rispettivamente 18enne e 19enne, sbaragliare la concorrenza e staccare il pass per quella che sarà una finale giovanissima.

Raducanu, che finora non ha perso un set nello Slam statuinitense, ha battuto la greca Sakkari, la più ‘anziana’, con i suoi 26 anni, tra le semifinaliste, col punteggio di 6-1, 6-4, mentre Leylah Fernandez ha dovuto faticare un po’ di più, dopo aver sconfitto rivali del calibro di Osaka, Kerber e Svitolina, per avere la meglio anche sulla numero 2 al mondo, Sabalenka, vincendo col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4.