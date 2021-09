Arrestato per un furto commesso a giugno: in manette ‘Giovanni u curt’, il fratellastro di Antonio Cassano

SportFair

Sono scattate nuovamente le manette per Giovanni Cassano, fratellastro di Fantantonio, colpevole di aver effettuato un furto con scasso lo scorso 10 giugno. Il 49enne, noto alle forze dell’ordine come ‘Giovanni u curt‘, è stato identificato grazie alle videocamere di sorveglianza piazzate nei pressi del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, a tradirlo la bassa statura e alcuni tatuaggi inconfondibili. Pregiudicato e sorvegliato speciale con obbligo di dimora, Giovanni Cassano è stato arrestato dai carabinieri di Modugno, in provincia di Bari, con l’accusa di furto pluriaggravato in appartamento e dovrà rispondere inoltre di possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata.

I fatti

Il furto è avvenuto lo scorso 10 giugno in una via del centro storico di Sannicandro di Bari, dove Giovanni Cassano e alcuni complici hanno infranto la porta di un appartamento e hanno svaligiato una cassaforte dopo averla tagliata con la fiamma ossidrica. Rolex, gioielli e parecchi contanti sono stati portati via a bordo di un’auto con targa manomessa, ritrovata dopo qualche ora in un’area privata nel quartiere San Paolo con il motore ancora caldo. Le immagini in possesso delle autorità hanno permesso di identificare Giovanni Cassano come uno dei responsabili del furto, così oggi sono scattate le manette nei suoi confronti. I carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione non solo un telefono cellulare, in violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, ma anche otto parrucche e quattro passamontagna.