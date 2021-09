Arrestato in Arizona il figlio di Michael Jordan: la polizia interviene in ospedale dopo un’aggressione

SportFair

Brutte notizie per Michael Jordan, raggiunto nelle scorse ore dalla notizia dell’arresto del figlio Jeffrey in Arizona. Il primogenito di MJ è stato fermato dalla polizia per una presunta aggressione messa in atto nei confronti del personale dell’ospedale di Scottsdale, dove era stato trasportato dopo una caduta avvenuta all’interno del bar ‘Casa Amigos’ della città. Stando a quanto riferito da TMZ, il figlio di Jordan pare sia “caduto e abbia battuto la testa”, venendo poi accompagnato all’esterno del locale. Qui Jeffrey è diventato aggressivo verso chi stava cercando di dargli una mano, venendo comunque trasportato nel vicino ospedale dove poco dopo è intervenuta la polizia per una presunta aggressione allo staff medico. Prelevato dalle autorità, il figlio di Jordan è stato rilasciato poco dopo senza ulteriori conseguenze.