Il Barcellona ha scelto l’erede di Lionel Messi: sarà Ansu Fati a indossare la leggendaria numero 10

SportFair

Leo Messi è il passato, Ansu Fati invece il presente e il futuro del Barcellona. Per questo motivo, il club blaugrana ha deciso di affidare al talento cresciuto nella Masia il leggendario numero 10, rimasto sulle spalle della Pulce per ben 13 stagioni. Lasciata la Catalogna con destinazione Paris Saint-Germain, l’argentino ha liberato la maglia più ambita che è finita sulle spalle di Ansu Fati, come rivelato dal Barcellona oggi con un video pubblicato sui propri canali social. Un’investitura in piena regola per il 18enne spagnolo, che nella clip riceve prima una maglia senza numero prima che il 10 appaia nell’arco di qualche secondo. Un onore ma soprattutto un onere per Ansu Fati, che dovrà adesso dimostrare di sapere reggere la pressione che quel numero comporta…