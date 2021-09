Gioca, vince e si diverte: nemmeno la Lazio impensierisce lo splendido Milan di Pioli

SportFair

Tre partite, tre vittorie e nove punti in classifica. Il Milan viaggia spedito in questo avvio di campionato, superando anche l’esame Lazio a pieni voti grazie ai gol di Rafa Leao e Zlatan Ibrahimovic, decisivi nel successo dei rossoneri sulla squadra di Sarri. Una partita pressoché dominata dai giocatori di Pioli, capaci di prendere in mano le redini dell’incontro fin dai primi minuti, capitalizzando il predominio tecnico-tattico con l’acuto di Leao nella prima frazione di gioco, seguito poi dall’errore di Kessié dal dischetto che avrebbe potuto mandare il Milan sul 2-0 all’intervallo. Impalpabile la reazione della Lazio nella ripresa, con i rossoneri che vanno ancora a segno con il rientrante Ibrahimovic, bravo a depositare in rete un perfetto assist di Rebic.

Doppio esame

Una macchina perfetta la squadra di Pioli, un collettivo davvero armonioso e bello da vedere, che infiamma San Siro e non lascia scampo nemmeno alla scoppiettante Lazio, apparsa tutt’altro che pericolosa al cospetto di un Milan nettamente superiore. Un primo esame superato a pieni voti dai rossoneri, chiamati adesso ad un doppio impegno davvero complicato che metterà di fronte a Ibra e compagni prima il Liverpool in Champions e poi la Juve in campionato. Due gare che diranno molto sulle ambizioni del Milan, pronto a vivere una stagione davvero esaltante.