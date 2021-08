Udinese-Juventus, mega papera di Szczesny e pari di Deulofeu: errore tremendo del polacco [VIDEO]

SportFair

Papera pazzesca di Szczesny nel secondo tempo di Udinese-Juventus, un errore grossolano quello del portiere polacco che regala il 2-2 alla squadra di Luca Gotti. Nel tentativo di servire un compagno, l’estremo difensore bianconero fa carambolare la palla sul corpo di Okaka, il quale serve involontariamente Deulofeu che da pochi passi non può sbagliare a porta vuota. Un colpo durissimo per la Juventus, un regalo d’oro invece per l’Udinese che riacciuffa un match messosi malissimo nel primo tempo dopo i gol di Dybala e Cuadrado.