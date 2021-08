SportFair

Non c’è pace per l’Inghilterra, che continua a prendere scoppole su scoppole dall’Italia in questa caldissima estate. Dopo la vittoria azzurra agli Europei da parte della Nazionale di Mancini proprio su quella di Southgate a Wembley, gli inglesi devono fare i conti con una nuova bruciante sconfitta arrivata nella finale della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs e compagni si sono presi l’oro con solo 1 centesimo di vantaggio sulla Gran Bretagna, costretta ad accontentarsi dell’argento. Una sconfitta presa malissimo dal sito del Daily Mail, tabloid britannico, che ha scelto di commentare l’esito della finale con un gigante: “Not Italy again!“. L’arrivo al fotofinish invece è l’apertura del ‘The Sun‘, che si dispera riassumendo la gara con questo titolo: “solo per 0.01 secondi”. Nella gallery le foto dei titoli dei giornali inglesi…