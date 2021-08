Colpo Lazio a Empoli, Sarri prima soffre e poi rimonta: l’Atalanta ride in extremis grazie a… Piccoli

SportFair

Emozioni e spettacolo nelle due gare di Serie A in programma nel saturday night della prima giornata, gol e tanti colpi di scena a Empoli e Torino, dove la Lazio e l’Atalanta passano non senza soffrire. I biancocelesti di Maurizio Sarri vanno sotto dopo pochi minuti per mano di Bandinelli, ma Milinkovic-Savic rimette subito le cose a posto. Prima della fine del primo tempo poi la Lazio allunga e mette in ghiaccio il risultato, raddoppiando con Manuel Lazzari e chiudendo i conti con Ciro Immobile su calcio di rigore. Ottimo esordio dunque per Maurizio Sarri, la cui mano già si nota sul gioco della squadra biancoceleste.

Colpo Atalanta a Torino

L’Atalanta comincia con il piede giusto la nuova stagione, vincendo a Torino al termine di una partita piuttosto equilibrata. I nerazzurri sbloccano il risultato in avvio grazie al solito Luis Muriel, che mette in discesa l’incontro per gli uomini di Gasperini. Nella ripresa Juric si gioca la carta Belotti e trova il pareggio difeso fino all’ultimo minuto di recupero, prima che Piccoli trovi il pertugio giusto su assist di Pasalic per regalare i tre punti all’Atalanta.