C’è Mario Draghi al telefono, sorpresa e stupore per Jacobs: la sua reazione è tutta da ridere [VIDEO]

Una giornata così pazzesca per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi non poteva essere coronata dai complimenti del premier Mario Draghi, messosi in contatto con i due azzurri dopo la splendida impresa di oggi. Il Presidente del Consiglio ha telefonato a Gianni Malagò, numero uno del Coni, per poter rivolgere le proprie felicitazioni all’uomo più veloce del mondo e al campione olimpico di salto in alto. Una chiamata arrivata durante un’intervista, che ha spinto Jacobs a reagire con una faccia davvero stupita. Ecco il video: