Valentino Rossi allontana Marc Marquez, il Dottore esclude un riavvicinamento: “magari tra 30 anni…”

SportFair

Il tempo magari aggiusterà il loro rapporto, ma Valentino Rossi al momento non ha nessuna intenzione di riavvicinarsi a Marc Marquez. Il Dottore ha preso la decisione di mantenere le distanze dall’otto volte campione del mondo, protagonista di episodi piuttosto discussi avvenuti in Malesia nel 2015 e in Argentina nel 2018. Fratture che Valentino Rossi non ha mai voluto risanare, preferendo rimanere lontano da Marc Marquez nonostante qualche timido segnale di distensione.

Niente riavvicinamento

Negli ultimi tempi, sia Valentino Rossi che Marc Marquez hanno speso parole d’elogio l’uno nei confronti dell’altro, ma senza mai volersi spingere oltre. La conferma è arrivata proprio dal Dottore nel corso di un’intervista a BT Sports, nel corso della quale ha spiegato come il rapporto con Marquez non verrà recuperato nemmeno dopo il ritiro. Questa l’ammissione di Rossi: “Marquez è un grande rivale ed è veramente veloce e forte. Uno de migliori. Ma non sono molto a mio agio con lui, è difficile battagliare. Migliorare i rapporti? Magari tra 20-30 anni…”.