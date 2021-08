SportFair

La staffetta azzurra della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto letteralmente impazzire l’Italia, regalando alla delegazione tricolore il quinto oro nell’atletica in questi Giochi. Un successo arrivato con un solo centesimo di vantaggio sulla Gran Bretagna, costretta ad inchinarsi nell’ultima frazione ad un superbo Tortu. Gli azzurri hanno timbrato un entusiasmante 37.50 che equivale al nuovo record nazionale, migliorato di addirittura 45 centesimi in 24 ore. E’ il quinto crono mondiale della storia, arrivato grazie alle prestazioni perfette dei nostri azzurri.

Quali sono i tempi lanciati dell’Italia nella 4×100 a Tokyo?

Il Corriere della Sera ha diffuso i tempi di ogni singolo atleta della nostra staffetta 4×100 alle Olimpiadi, partendo da Lorenzo Patta che ha aperto le danze in prima frazione. Lo sprinter azzurro, unico a partire da fermo, ha chiuso con un buon 10.56 che tiene conto non solo dello start dai blocchi, ma anche della curva da percorrere (0.154 il tempo di reazione). Marcell Jacobs ha alzato poi i giri del motore centrando un mostruoso 8.925, percorrendo circa 120 metri come previsto e abbattendo così il muro dei 9 secondi. Più lento del campione olimpico dei 100 metri invece Fausto Desalu, riuscito a centrare comunque un ottimo 9.170 in curva che ha permesso all’Italia di iniziare l’ultima frazione in seconda posizione. Nel finale ci ha pensato un immenso Filippo Tortu a regalarci la vittoria con un surreale 8.845, migliore anche di Jacobs. Insomma, una squadra perfetta che ha regalato l’ennesimo sogno ad una Nazione intera.