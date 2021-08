Olimpiadi di Tokyo, il programma di sabato 7 agosto e gli azzurri in gara: Elia Viviani punta un’altra medaglia

SportFair

Chiusa una splendida giornata caratterizzata da ben tre ori e dal record storico di medaglie conquistate ai Giochi, l’Italia si prepara per il penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Occhi puntati sul ciclismo su pista con Elia Viviani impegnato nella finale del madison maschile insieme a Simone Consonni, specialità in cui gli azzurri potrebbero regalare soddisfazioni e, perché no, salire anche sul podio. Silvia Semeraro invece andrà a caccia di una medaglia nel karate, mentre per quanto riguarda l’atletica sognano in grande gli azzurri della 4×400 maschile, qualificati per la finale in programma alle 14.50.

Il programma di sabato 7 agosto e gli italiani in gara

23.00 (6 agosto) – ATLETICA – Maratona femminile (Giovanna Epis)

00.30 – GOLF – Torneo femminile, ultimo giro (Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso)

02.30 – CANOA SPRINT

Semifinali e finali:

C2 500 metri femminile

C1 1000 metri maschile

K4 500 metri femminile

K4 500 metri maschile

03.00 – BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo e finale per l’oro maschile

03.00 – GINNASTICA RITMICA – All-around a squadre, qualificazione – Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean)

03.00 – TUFFI – 10 m maschile, semifinale

04.30 – BASKET – Torneo maschile, finale per l’oro: USA vs Francia

05.00 – BASEBALL – Finale per il bronzo: Corea del Sud vs Repubblica Dominicana

06.30 – VOLLEY – Torneo maschile, finale per il bronzo: Brasile vs Argentina

06.40 – PALLANUOTO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Ungheria vs Russia

07.00 – BOXE

Finali:

52 kg e 75 kg maschili

51 kg e 69 kg femminili

07.00 – KARATE

Turni preliminari

+75 kg maschile

+61 kg femminile (Silvia Semeraro)

07.30 – PENTATHLON – Gara maschile individuale

08.00 – TUFFI – 10 m maschile, finale

08.20 – GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, finale

08.30 – CICLISMO SU PISTA

Finali:

08.55 – Madison maschile (Elia Viviani e Simone Consonni)

Primo turno, ripescaggi, quarti di finale:

Sprint femminile

Primo turno e ripescaggi:

Keirin maschile

09.00 – BASKET – Torneo femminile, finale per il bronzo

09.30 – PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro: Spagna vs USA

10.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Egitto vs Spagna

11.45 – LOTTA

Ripescaggi e finali:

65 kg e 97 kg maschile (Abraham Conyedo)

50 kg femminile

12.00 – ATLETICA

Finali:

salto in alto femminile

10.000 metri femminile

tiro del giavellotto maschile

1500 metri maschile

4×400 femminile

14.50 – 4×400 maschile (Italia)

12.00 – BASEBALL – Finale per l’oro: USA vs Giappone

12.00 – EQUITAZIONE – Salto ostacoli a squadre, finale

12.20 – KARATE –

Semifinali e finali:

+75 kg maschile

+61 kg femminile (ev. Silvia Semeraro)

12.30 – NUOTO ARTISTICO – Gruppi, free routine – Italia (Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferraro, Gemma Galli, Enrica Piccoli)

13.00 – BASKET – Torneo maschile, finale per il bronzo: Slovenia vs Australia

13.30 – CALCIO – Torneo maschile, finale per l’oro: Spagna vs Brasile

14.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, finale per l’oro: Francia vs Danimarca

14.15 – VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro: Russia vs Francia