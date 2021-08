Olimpiadi di Tokyo, il programma di venerdì 6 agosto e gli azzurri in gara: Chamizo a caccia del bronzo

SportFair

Si chiude una giornata stupenda per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, caratterizzata da ben cinque medaglie che portano a 35 il bottino totale della delegazione azzurra ai Giochi. Le gare però non sono assolutamente terminate e domani ricomincia la caccia ai podi olimpici per gli azzurri, che potrebbero eguagliare il record all-time di medaglie conquistate in un’Olimpiade che al momento è fermo a 36. Frank Chamizo ha la chance di centrare il primato, essendo già in finale per il bronzo nella lotta, ma anche gli altri atleti in gara puntano al colpo grosso per mettere la propria firma su queste Olimpiadi di Tokyo.

Il programma di venerdì 6 agosto e gli italiani in gara

22.30 (5 agosto) – ATLETICA – 50 km di marcia maschile (Marco De Luca, Andrea Agrusti, Teodorico Caporaso)

00.30 – GOLF – Torneo femminile, terzo giro (Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rossi)

02.30 – CANOA SPRINT

Batterie e quarti di finale:

C2 500 metri femminile

C1 1000 metri maschile

Batterie:

K4 500 metri femminile

K4 500 metri maschile

03.00 – BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo e finale per l’oro femminile

03.00 – KARATE

Turni preliminari e ranking round:

03.24 – kata maschile (Mattia Busato)

75 kg maschile (Luigi Busà)

Turni preliminari:

61 kg femminile

03.20 – GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (prima suddivisione) – (Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri)

03.30 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Gran Bretagna-India

04.00 – CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Svezia-Canada

04.00 – LOTTA

Ripescaggi:

74 kg maschile

53 kg femminile

125 kg maschile

Ottavi e quarti di finale:

65 kg maschile

50 kg femminile

97 kg maschile (Abraham Conyedo)

04.00 – TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

06.00 – VOLLEY – Torneo femminile, semifinale 1: Serbia-USA

06.40 – BASKET – Torneo femminile, semifinale 1: USA-Serbia

07.00 – BOXE

Finali:

91 kg maschile

Semifinali:

75 kg femminili

63 kg maschili

07.50 – GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (seconda suddivisione)

08.00 – PENTATHLON – Gara femminile individuale (Elena Micheli, Alice Sotero)

08.00 – TUFFI – 10 m maschile, qualificazioni

08.30 – CICLISMO SU PISTA

Finali:

10.15 – Madison femminile (Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo)

Sprint maschile

Qualifiche e turni eliminatori:

Sprint femminile

08.30 – PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 1: Russia-USA

09.30 – ATLETICA – 20 km di marcia femminile (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti)

10.00 – KARATE

Turni preliminari, semifinali e finali:

75 kg maschile (eventuale Luigi Busà)

Semifinali e finali:

61 kg femminile

Finale:

kata maschile (eventuale Mattia Busato)

10.00 – PALLAMANO – Torneo femminile, semifinale 1: Francia-Svezia

10.30 – ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata femminile, finale

11.00 – CALCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Messico-Giappone

11.15 – LOTTA

Finali:

12.30 – Finale per il bronzo 74 kg maschile (Frank Chamizo)

125 kg maschile

53 kg femminile

Semifinali:

65 kg maschile

97 kg maschile

50 kg femminile

11.20 – PALLANUOTO – Finale maschile 5°-8° posto Italia-USA

12.00 – EQUITAZIONE – Salto ostacoli a squadre, qualificazioni

12.00 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per l’oro: Olanda-Argentina

12.30 – NUOTO A SQUADRE – Gruppi, technical routine – Italia (Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli)

12.30 – TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 – ATLETICA

Finali:

tiro del giavellotto femminile

5000 metri maschili

400 metri femminili

1500 metri femminile

15.50 – 4×100 maschile – Italia (Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu)

4×100 femminile

Batterie:

13.25 – 4×400 maschile – Italia

12.50 – PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 2: Spagna-Ungheria

13.00 – BASKET – Torneo femminile, semifinale 2: Giappone-Francia

14.00 – PALLAMANO – Torneo femminile, semifinale 2: Norvegia-Russia

14.00 – VOLLEY – Torneo femminile, semifinale 2: Brasile-Corea del Sud

14.00 – CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Svezia-Canada